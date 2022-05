Pauline BLOYET

J'occupe le poste d'Assistante Export depuis maintenant plusieurs années. Ma fonction principale est de suivre toutes les opérations liées à l'expédition des produits de l'entreprise, de la prise de commande à la bonne réception de la marchandise chez le client. Je suis donc l'interface entre les clients et les différents services de l'entreprise. Je suis amenée à renseigner et conseiller les clients par téléphone ou par email, établir les documents export, suivre les règlements, relancer les clients, gérer les litiges...

Rigoureuse, organisée, ouverte d'esprit et polyvalente, j'ai déjà travaillé sur différentes zones comme la Scandinavie, le Portugal, la Grande-Bretagne, l’Irlande, les U.S.A, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord...



