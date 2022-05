Pauline BODIN

Je suis originaire de Nantes, où j'y ai été diplômée d'une licence de droit parcours Europe.

Désormais prise en master d'études européennes et relations internationales, spécialité projets européens au sein de l'Université de Cergy-Pontoise.

En recherche d'alternance chargée de projet ou partenariats européens pour la rentrée 2015.



Créative, organisée, esprit d'équipe, qualités rédactionnelles, à l'aise dans les langues étrangères, passionnée par la conduite de projet, goût des voyages et des découvertes culturelles, penchant humanitaire et solidaire.



Mes compétences :

Créative

Organisation

Qualités rédactionnelles

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Magazines

Feature Films