Pauline BOËT

Ayant toujours aimé la communication, la découverte de l'autre et de sa culture, j’ai choisi dans un premier temps un parcours de linguiste qui me permet aujourd'hui de parler couramment l'anglais et l'espagnol.



Trois ans à Londres ont décuplé ma passion pour la communication; j'y ai découvert la grande richesse du networking et développé des compétences de vente sur des marchés internationaux. En Octobre 2009 je suis rentrée en France et ai canalisé ces envies de découverte, de création et de communication vers un secteur, un produit qui m’est cher : le vin.



Plus récemment, je me suis intéressé aux nouvelles technologies de l'internet et plus particulièrement au Web 2.0 et aux Médias Sociaux. Outils qui permettent un partage des expérience spontané, réactif et global. Une véritable mine d'information, un creuset de tendances et un multiplicateur quantitatif et/ou qualitatif de contacts.



Aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir suivre mes deux passions grâce à mon blog sur le vinArray et mon travail de Social Media Manager chez heaven à Paris.



paulineboet@gmail.com



Mes compétences :

Art

Communication

Communication - Marketing

International

Marketing

Média

Médias

Médias sociaux

Networking

Photography

Press Relations

Réseautage

Social Media

Vin

Wine marketing