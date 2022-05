Pauline BOGACZ

Je suis diplômée en Management du Marketing et de la Communication et depuis plus de 10 ans, mon expérience généraliste m'a permis de m'exprimer sur les différents champs de compétences des métiers de la communication et du web sur des problématiques tant internes qu'externes et dans une dynamique internationale.

Je mène des projets de A à Z dans le respect des délais et des livrables.



Je suis aujourd'hui consultante SI sur des projets digitaux.



Spécialisations:

-Gestion de projets web

-Méthode Agile

-AMOA

-Tests et recette

-Gestion de projets éditoriaux

-Élaboration d'outils de Communication Corporate

-Organisation d'événements

-Gestion des Relations Publiques



Mes compétences :

Communication interne

Communication externe

Communication évènementielle

Communication institutionnelle

Communication corporate

Communication visuelle

Marketing opérationnel

Commerce international

Développement commercial

Développement international

Webmarketing

Communication digitale

Gestion De Projets