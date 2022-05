Pauline BORDE

Secrétaire d'édition free-lance, j'assure différentes missions pour des maisons d'édition ou d'autres structures ayant besoin d'un service éditorial :

- relecture/correction de textes (de la correction simple à la réécriture) ;

- respect des normes typographiques ;

- harmonisation ;

- encodage de textes en XML/TEI ;

- traitement d'illustrations (de l'optimisation classique pour impression à la retouche) ;

- mise en page dans le respect de la maquette ;

- création de maquette, de couvertures...

Habituée du monde de l'édition scientifique (SHS et médecine), je suis capable de travailler sur des sujets pointus (mes années d'études de latin et de grec ancien me sont d'ailleurs profitables pour la correction d'ouvrages comportant des passages en langues mortes) et de réaliser des mises en page complexes. De nature sociable, je peux facilement m'intégrer dans une équipe si besoin.





Mes compétences :

Retouche d'images

Création

Mise en page

PAO

XML/TEI

Relecture / corrections