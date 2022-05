Pauline BOSSELET

Jeune diplômée d’un master spécialisé en « Achats Internationaux & Innovation » (MAI) effectué à KEDGE Business School – Bordeaux, j’aimerais intégrer une équipe achat.



Mon parcours universitaire en Management, Marketing International et Commerce International et mes différentes expériences professionnelles en France et en Angleterre m’ont permis d’élargir mon management interculturel, d’acquérir un niveau d’anglais courant et de m’adapter aux exigences des collaborateurs étrangers.



Mon stage en tant qu’acheteuse programme au sein de l'entreprise Faurecia m’a permis de conduire le processus achat (RFQ, évaluation des fournisseurs, négociations, sourcing, contractualisation), de prendre conscience des jalons d’un projet dans un environnement challengeant et stratégique (60% du chiffre d’affaires y sont représenté par les achats).

De plus, le management interne au sein de la coreteam facilite aujourd’hui mon intégration dans une équipe projet et améliore ma réactivité face aux problèmes internes et externes.



Enfin, mes expériences professionnelles dans la vente m’ont apportées une meilleure réactivité face aux besoins clients, une maitrise de la gestion des stocks et un esprit d’analyse face au merchandising mis en place.





En vous remerciant pour l’attention que vous vous voudrez bien accorder à mon profil.



Mes compétences :

Marketing

Comptabilité

Management

Achats

Négociation