Pauline BOUCARD

Après une expérience dans le domaine de la restauration puis de la grande distribution, j’ai entrepris l’année précédente une reconversion professionnelle dans le domaine de l’assistanat de gestion.



Mon BTS assistant de gestion de PME PMI ma conforté dans ma reconversion. Cette formation s’est poursuivie par deux stages effectués à l’entreprise Dispano de Nantes au sein du département administratif et commercial. Cette fonction m’a passionné et que je suis prêt à m’investir dans votre société.



Ma formation et mes expériences professionnelles m'ont permis d’acquérir des compétences : la tenue d’un standard, la gestion des tâches administratives ou la facturation. En effet, ces diverses expériences font de moi une candidate motivée et rigoureuse dans son travail.





BOUCARD Pauline



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel