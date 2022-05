Pauline BOURGAIN

Après un cursus orienté vers l’histoire (Licence d’histoire spécialité histoire renforcée), je me suis dirigée vers un Master patrimoine.

Mes diverses expériences m’ont permis de me conforter dans mon choix professionnel, à savoir travailler dans la médiation culturelle au sens large. J’entends par là aussi bien la gestion de projet que le contact avec le public.

Je souhaite participer à la transmission d’un savoir et à l’accessibilité du monde culturel au plus grand nombre. C’est pour cette raison que j’ai créé le blog Objectif.COOL-ture en 2012.

J'ai acquis au cours de mes expériences un bon relationnel, de réelles capacités d'adaptation et d'organisation ainsi qu'une bonne méthodologie de projet.

Appréciant le contact avec le public et le travail en équipe, je souhaite m'investir dans divers projets de création, d'animation et de valorisation du patrimoine.

Je recherche un poste aussi bien en office de tourisme, au sein d'un musée, d'une bibliothèque ou d'un service d'archives. Je peux également exercer des missions de recherches, d'inventaire, d'organisation d'exposition ou d'accueil.

N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements.



http://objectif.cool-ture.over-blog.com/





Mes compétences :

Pack office

Médiation

Blog