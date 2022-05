Pauline BOURGOUIN

Après cinq années d’expérience sur le marché des particuliers et des professionnels par le biais de l'alternance, j'ai achevé mon cursus universitaire par le Master 2 « Carrières Bancaires et Financières », directement orienté vers le marché des professionnels.



Au-delà de l’accueil clients, du conseil et de la négociation commerciale, j’ai développé un intérêt particulier pour le conseil aux entreprises fondé sur la synthèse d’une analyse financière, du profil du dirigeant et de la gestion des risques inhérents à l’activité.



Forte de mes expériences professionnelles et universitaires, j’ai la capacité à conseiller et anticiper les besoins des clients aussi bien dans la gestion de leurs affaires privées que professionnelles.



Commerciale, proactive et sensible au développement de la relation clients, je suis motivée à gérer et développer un portefeuille de professionnels tout en répondant aux objectifs commerciaux.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Ecoute

Travail en équipe

Proactivité

Empathie

Gestion de la relation client

Analyse des besoins

Analyse crédit

Analyse financière

Droit fiscal

Droit bancaire

Droit des affaires

Techniques de vente

Banque de détail

Épargne

Vente

Adaptabilité

Réglementation bancaire

Informatique