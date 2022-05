Pauline BOUTEAUDOU

Ambitieuse , autonome , déterminée ,mon parcourt eu sein de la pharmacie d'officine depuis de nombreuses années ,

, m'ont permis de suivre l'évolution du métier et de développer un des 1re site e commerce de vente de parapharmacie en ligne :

santemoinschere.com de juin 2010 à octobre 2014 .

Je souhaite faire partager ,mon expérience,mon réseau , à des pharmaciens ou groupements de pharmaciens désirant développer leur propre site de ventes en ligne et ainsi prendre un nouveau virage et trouver de nouveaux leviers de croissance .









Mes compétences :

eCommerce

Merchandising