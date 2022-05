Pauline BOUVET

Cabinet d'Avocats intervenant exclusivement en droit immobilier.

Depuis 2002, notre cabinet accompagne les Syndics d'Ile de France dans la gestion judiciaire de leur contentieux autour du droit de la copropriété.

Nous assurons l'exécution et le suivi des dossiers de recouvrement de charges, de procédures d’exécution (saisie immobilière notamment), de contestations de procès-verbal d'AG…

Nous intervenons également aux côtés de bailleurs dans le cadre des litiges relatifs aux baux d’habitation et commerciaux et des entreprises en matière de recouvrement de créances, cessions de fonds de commerce, cession de bail, location-gérance etc…

N'hésitez pas à prendre contact et nous solliciter pour connaitre nos tarifs préferentiels.



Mes compétences :

Copropriété

Droit

Droit des sociétés

Droit immobilier

Immobilier