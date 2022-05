Stéphane VALORY

Je suis inscrit au barreau de Paris depuis 2012 et ai décidé de me consacrer exclusivement au droit de la famille pour optimiser mes compétences et bien conseiller mes clients. Sensible aux autres, j’apprécie la dimension humaine des dossiers d’affaires familiales. J’interviens dans les procédures de divorce, litiges successoraux, conflits autour des enfants… et m’intéresse aux interactions entre le droit de la famille et le droit des affaires.

Dans un contexte de divorce, j’assiste régulièrement des époux qui rencontrent des difficultés dans le partage de leur patrimoine (parts de société, immeubles…). Je favorise la négociation pour éviter les contentieux longs et coûteux avant d’aller plaider leur cause devant le juge.

J’ai l’habitude d’intervenir dans les successions difficiles et de faciliter leur dénouement quand des héritiers entrent en conflit (contestation d’un testament, avantage indirect consenti à un héritier…). Ma maîtrise et mon expérience font de moi un interlocuteur de choix pour préserver les intérêts de mes clients et piloter les négociations.

Avocat est une vraie vocation et j’attache une importance particulière à la confiance que m’accordent mes clients dans la défense de leurs intérêts. C’est un vrai partenariat et je sais peser de tout mon poids pour parvenir à un accord satisfaisant. Je suis très à l’écoute et sais me rendre disponible et réactif. Mes clients apprécient ma transparence sur les honoraires.

Je suis souvent appelé pour donner des cours et animer des conférences, notamment à l’Institut de droit des affaires d’Aix-Marseille ou dans le cadre de la Commission famille du barreau de Paris.

Enfin, j’aime transmettre et réfléchir à l’application du droit. J’ai été rédacteur en chef de la Revue Juridique Personnes & Famille, ai publié l’ouvrage Je divorce (25 questions-réponses pour agir) et écris régulièrement des articles et chroniques de jurisprudence. Je suis coauteur du Lamy Droit du contrat et de l’ouvrage Famille et patrimoine.