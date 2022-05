Bonjour,

Je me présente Pauline Brebel j'ai 26 ans et je viens d'obtenir mon CAP Petite Enfance au CLPS à Saint-Malo (35).

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi en tant qu'agent de la Petite Enfance dans le secteur Saint-Malo, Dinard et Dinan.

Disponible immédiatement, motivée et dynamique, je suis à l'écoute d'opportunités professionnelles.

Dans l'attente d'échanger avec vous concernant notre future collaboration.



Mes compétences :

-accueil de l'enfant et parents

Respect du rythme de l'enfant

Sécurité

Animation des activités

Hygiène des enfants

Entretien des locaux

Surveillance des siestes

Favoriser l'autonomie des enfants