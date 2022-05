Pauline BREDELOUP

Diplômée d'un DUT GEA spécialisé dans les Ressources Humaines.

Motivée et ambitieuse à mettre au profit d'entreprises à la recherche de candidats ayant mon profil mon savoir-être et mon savoir-faire acquis tout au long de ma vie professionnelle, quelle soit commerciale ou bien dans la Gestion du Contrat de Travail.

Curieuse de la vie et solidaire des autres, cette reconversion professionnelle représente ma pugnacité à vouloir évoluer professionnellement mais également à m'ouvrir de nouvelles perspectives.

" Savoir est un état, Expliquer est un moyen, Comprendre est un plaisir. Progresser c'est anticiper sur l'avenir"



Mes compétences :

SAP

PGI

Microsoft Office