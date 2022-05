Passionnée de marketing, de publicité, de web et de communication, je suis à la recherche de nouveaux défis après six ans d'expérience professionnelle dans ce domaine au Canada.

Je suis considérée comme une personne motivée, dotée d'un bon relationnel, de confiance et proactive.



Mes compétences :

Communication

Publicité

Médias sociaux

Médias

Marketing

Management

Web