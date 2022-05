Pauline BROCHIER

Fille d'une enseignante en arts plastiques et d'un archéologue, j'ai baigné depuis mon enfance dans le milieu de la culture et des arts. Cet héritage m'a naturellement conduite vers l'architecture : mariage d'une rigueur scientifique et d'une créativité artistique. Mes goûts pour l'Histoire, les couleurs et l'Humain m'ont, quant à eux, guidée vers l'architecture intérieure.

Aujourd'hui, mon poste chez Apside Architecture me permet de compléter ma formation en m'ouvrant à d'autres échelles et d'autres domaines, tout aussi passionnants.



http://www.apside-architecture.com/



Mes compétences :

Archicad

Adobe photoshop

Adobe illustrator

Adobe InDesign

Word

Design d'espace

Conception

Architecture