Pauline BROCQ

J'ai 20 ans.

Je viens de Dreux. J'ai obtenu mon DUT Information Communication option Publicité à Caen. Par la suite j'ai fait une Licence Professionnelle Communication Institutionnelle à Tours. Dans ce cadre, je réalise un stage de fin d'études au service communication de l'Office Public d'Habitat du Loir-et-Cher, Terres de Loire Habitat, pour une durée de 4 mois.

Durant ma deuxième année de DUT, j'ai effectué un stage de 4 mois à la Direction Régionale de Pôle emploi Basse Normandie dans le service communication événementielle.

Je suis dynamique, sérieuse, bien organisée et j'aime bien parler.

J'ai un goût prononcé pour la gestion et le marketing mais aussi les films et la lecture.



Mes compétences :

Dreamweaver CS5

Indesign et Photoshop

Microsoft Office