Pauline BRUNET

De nature dynamique et dotée d'un réel goût du contact, j'ai développé dans le cadre de mes activités sportives et commerciales le sens de l'effort afin d'atteindre un but tout en sachant allier concession et plaisir.



Après avoir grandit dans le domaine des marchés et suivi des études de commerce, j'ai acquis les techniques de vente et le contact avec le client.



UNE BATTANTE JUSQU'AU BOUT!!!!



Mes compétences :

Acceuil

Curiosité

Ecoute

Esprit d'équipe

Initiative

Rigueur

Sens de l'écoute

Sens de l'initiative

Sens de l’écoute

Vente

Mode