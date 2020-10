Pauline BRYSSE

Dynamique, souriante, ponctuelle, je suis curieuse de connaître de nouveaux produits, d'apprendre de nouvelles méthodes d'essai concernant les domaines de l'électronique et l'instrumentation. Actuellement en poste dans le laboratoire de Compatibilité Electro-Magnétique de Valeo à Etaples, j'effectue des essais sur les sous-ensembles de l'alternateur (régulateur de tension, diodes...) ou sur machine complète, via différents outils de mesure (logiciels et instruments spécifiques à la CEM), j'analyse les résultats des essais effectués et essaie de trouver des explications aux problèmes rencontrés.



Mes compétences :

Electronique

Fibre optique

Instrumentation

Optronique

Compatibilité Electro Magnétique