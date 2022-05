Pauline BUCCI

Ponctuelle, consciencieuse, dynamique, sérieuse, et déterminée, j’ai acquis au cours de mes



expériences professionnelles et durant mon cursus scolaire l’autonomie et l’adaptation dans le



travail. Ainsi que les qualités d’écoute et de compréhension tout en me familiarisant avec les outils



technique mis à ma disposition. J’ai des connaissances dans la gestion d’un réseau, l’installation d’un



poste clients, et dans la bureautique.



Mes compétences :

Lotus Notes/Domino

windows server 2008 r2, 2012 r2

TCP/IP

SQL

Oracle

ODBC

MySQL

Microsoft Office

Microsoft Access

Linux

LAN/WAN

IBM OS/2

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol