Pauline BUFFARD

Je suis freelance en Social Media et communication digitale, j’aide les entreprises et entrepreneurs à se démarquer et se faire connaître sur le web et plus particulièrement sur les réseaux sociaux. J’accompagne les entreprises dans la mise en place ou l'amélioration permanente de leur présence sur internet.



Mes compétences :

Microsoft Word/Excel/Powerpoint

Prezi

Evernote

Canva

hootsuite

Web 2.0

Community management

Marketing

Communication

communication digitale

Social media

Web analytics