Pauline BURY

Formateur/consultante dans divers instituts de formation et missionnée sur des fonctions, de formation, d’accompagnement et d’évaluation, je recherche actuellement un nouveau challenge dans un poste passionnant et stimulant intellectuellement.

Mes atouts :

- expérience de terrain significative de + de 10 ans dans le secteur social et médico-social,

- experte du dispositif VAE triangulé dans un mémoire de recherche sur la thématique de l’accompagnement au travail d’écriture du livret,

- Autonome, esprit d’initiative, organisée, rigoureuse et méthodologie d’intervention.

Mons souhait ? Mettre ces compétences à votre service.



Mes compétences :

Accompagnement individuel

Accompagnement au changement

Ingénierie de formation

Recherche

Gestion de projet

Analyse des besoins

Formation professionnelle continue

Évaluation des compétences