Pauline BUTHAUD

Chercheur en histoire de l'art médiéval, en iconographie (particulièrement hagiographique), j'ai la chance d'avoir reçu une formation multiculturelle dans trois pays différents (France, Italie, Espagne)



Actuellement en thèse doctorale (soutenance prévue en décembre 2011)



je recherche un travail qui me permettrai d'utiliser mes compétences d'historienne de l'art dans un milieu vivant et actif. Je pense que ma formation m'a permis d'avoir un "bon œil" esthétiquement et stylistiquement parlant, et j'aimerai pouvoir utiliser cette faculté pour un futur emploi.



je suis particulièrement attirée par les objets d'art et de décoration, le mobilier voir la décoration d'intérieur.



Mon mémoire de DEA et ma thèse m'ont appris à m'organiser seule, puisque je n'ai pas eu l'occasion de travailler dans un cadre professionnelle, (mes seules options étant mon propre domicile ou une bibliothèque) et à avoir une constance dans mon travail. Je considère ces quatre années de recherches comme un véritable défi personnel qui démontre ma personnalité.



langues:

français: langue maternelle

espagnol/castellano: couramment

anglais: très bon niveau (Trinity, grade 10)

italien: très bon niveau

portugais et catalan: comprend sans problème à l'écrit

débutante en allemand et euskara



extrêmement sérieuse et organisée, grande capacité d'écoute et de conseil. bonne ouverture d'esprit.



Mes compétences :

Antiquités

Archéologie

Art

Culture

Décoration

Galeries d'art

Histoire

Iconographie

Langues

Management

Management culturel

Meubles

restauration