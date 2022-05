Pauline CACCAMO

Passionnée par mon métier et par le monde de l'esthétique et du bien être, j'ai suivi, à la suite de mon CAP esthétique, une formation complémentaires en soins du corps et massages de bien-être.

Celle-ci m'a permise de développer des connaissances et un savoir faire certain que j'ai consolidé lors de mes expériences professionnelles au sein d'un groupe gérant une trentaine de spa et thalasso en France et à l'international.





Mes compétences :

Chiffre d'affaires

Accueil physique et téléphonique

Gestion des stocks

Encaissement

Soins esthétiques

Massages de bien être

Aisance relationelle