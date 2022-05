Pauline CAILLAUD

Actuellement diplomée, j'ai suivi un cursus d’ingénieur en spécialité Matériaux au sein de l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoges (ENSIL -Array).



Forte de la formation que j’ai reçue par des intervenants industriels sur les traitements de surface et les matériaux, je souhaite m’investir dans un travail de recherche de développement pour mettre à profit mes compétences scientifiques et techniques, ainsi que mes qualités relationnelles.



Suite à mon stage de dernière année en R&D, j'ai ensuite poursuivi mon parcours au sein de l'entreprise RADIALL avec un CDD de 6 mois au service méthode. Cette expérience, plus proche de la production, m'a permis de mettre en place une démarche d'amélioration continue (DMAIC) sur la fiabilisation d'un moyen de contrôle. Je suis actuellement en poste sur des problématiques de substitution de substances interdites dans la cadre de la réglementation REACH.



Ainsi, si ma démarche et mon profil vous interpellent ou vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter. C'est avec plaisir que nous pourrons échanger.



Mes compétences :

Matlab

Labview

Microsoft office

Excel

Catia

Autocad

HTML

Powerpoint

Ingénierie