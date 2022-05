Pauline CALMEL

Passionnée par les domaines de la communication et du marketing, j'ai décidée d'entreprendre une formation en alternance.

En effet, étant de nature curieuse,créative et dynamique, les métiers de la communication et du Marketing correspondent totalement à ma personnalité. De plus grâce à mes différentes expériences professionnelles j'ai pu développer mon sens du contact ainsi que certaines qualités que je pense nécessaire pour exercer ce métier.

C'est pourquoi je recherche une alternance comme assistante Communication/Marketing.

Disponible immédiatement je suis à votre disposition pour un éventuel entretien, afin de vous faire part de mes motivations.



Mes compétences :

Typologie clients

Technique de vente

Argumentaires de vente

Gestion chiffre d'affaires

Photoshop

Pack office

Langage HTML

Réseaux sociaux

Illustrator