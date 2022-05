Pauline CARLIER

Diplômée d'un Master II en droit Immobilier depuis fin 2014.



Mon mémoire de fin d'étude a été porté sur l'assurance en matière de construction et plus particulièrement la gestion du contentieux en droit de la construction par cette dernière. Une approche interne sur la Dommage ouvrage et l'assurance Responsabilité civile mais également externe concernant l'assurance construction au sein des États de l'Union Européenne a notamment été l'objet de mon étude.



COMPETENCES ET QUALITES DEVELOPPEES



• Gestion d’une copropriété :

Organisation des Assemblées générales, convocation aux Assemblées Générales des copropriétaires, rédactions de procès-verbaux, prise de contact des différents intervenants ( entreprises, prestataires divers), mise en place des chantiers et réception des travaux.



• Gestion des contentieux :

Relance des impayés (loyers et charges), mise en place des procédures amiables et judiciaires.



• Gestion des biens immobiliers :

Vente, rédaction des mandats, locations, rédactions des baux.



• Maîtrise des outils informatiques WORD, Excel, PowerPoint, Office



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel