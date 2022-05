Pauline CARLIER

Après quelques années dans la vente et dans l'expérience client, j'ai fini par reprendre mes études. Aujourd'hui je suis fière de dire que je suis diplômée d'un Master de Psychologie du Travail et d'Ergonomie.



Cependant pas le temps de niaiser, le plus dur reste encore à faire!



Oui, vous l'aurez compris, je suis en recherche active d'un travail et hyper motivée pour faire mes preuves sur le terrain.



Je recherche idéalement un emploi dans les hauts de France (j'aime ma petite région) mais je reste mobile (Paris ça a l'air chouette aussi).



Avec ma double casquette, je peux évidement travailler dans l'Ergonomie des IHM, en Santé Travail, mais aussi dans le domaine du recrutement (un vrai couteau suisse cette petite dame!).



J'ai même crée un statut freelance pour être le plus flexible possible auprès des entreprises (c'est pas cool ça?).



Aller, j'en rajoute une couche: Si je vous dis que j'ai toujours le sourire et la banane au travail. Cela peut-il enlever les derniers doutes qui vous empêchent de me rencontrer?



Mes compétences :

STATISTICA

SPSS

Axure RP

Santé au travail

Ux design

Psychologie

Analyse ergonomique de l'activité

CSS

Ergonomie

Sourcing

Pack office

HTML

Recrutement

Animation d'équipe