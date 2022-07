Marion LOUVET

Diplômée en Psychologie du Travail, Ergonomie et Ressources Humaines, je me suis spécialisée aujourd'hui en recrutement. Ainsi désireuse d'accompagner les entreprises dans ce vaste domaine, j'ai rejoint Alphéa-conseil, un cabinet de recrutement et de conseil en stratégie.

J'ai rapidement pu évoluer sur une fonction de Directrice de Cabinet après avoir fait mes preuves. Au vu de notre réussite et notre développement, suite à l'ouverture de plusieurs cabinets, j'ai gravi un échelon supplémentaires et suis aujourd'hui en charge de la gestion administrative, financière et RH de 5 cabinets.



Mes compétences :

Recrutement (sourcing, annonce, chasse, entretien, tests, synthèses)

Analyse de poste

Conseil

Management

Formation

Gestion exploitation

Gestion financière

Mise en place de process

Gestion administrative et RH