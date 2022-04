Didier LOUVET

Après quelques années de "formation" au contrôle de gestion dans de grands groupes (Matra, Bouygues Telecom), je me suis orienté vers la Direction Financière puis la Direction Générale de PME en (forte) croissance ou en période de mutation.



en 2002 et 2003, J'ai frotté mon expérience financière terrain à 2 ans de capital investissement (Vigie Finance) durant lesquelles j'ai appréhendé les rouages de l'analyse financière et la structuration de hauts de bilans.



Je suis ensuite retourné à mes premières amours de financier opérationnel en consulting tout d'abord (Fimagin/DLT Conseil) puis en redressement d'entreprise en difficultés (Arcancil).



J'ai enfin croisé la route (fortement pentue) des "Coffrets Cadeaux" en prenant la Direction Générale Finance et Supports de Weekendesk / Smartbox, puis très récement la Direction Générale du Guide des Sentations.



Tenté par l'aventure entrepreunariale directe et le développement (enfin) de mes propres idées, J'ai créé début 2010 la société Adminium qui adresse le besoin de la dématérialisation des documents administratifs dans sa dimension BtoC (relevés, factures, contrats, bulletins de salaire, courriers, etc).



Mes compétences :

dématérialisation

Internet

DAF

DSI

Reporting

Hight Tech

Investissement

PME

Trésorerie

Cosmétique