Florence LEDUC

Specialités: développement international, chef de projet opérationnel, management



Compétences principales:

- gestion de projets, management d'équipes, process & organisation, stratégie, mise en place de planning et monitoring des ressources

- développement et management de produits à l'international, stratégie marketing produit + stratégie marketing opérationnel/ force de vente adaptées localement.

- développement commercial à l'export auprès de la grande distribution : Fnac, Auchan, Carrefour, El Corte Inglès…

- contracting: gestion d'équipes, stratégie commerciale, formation, reporting.

- suivi satisfaction client: définition et analyse des KPIs, mise en place d'actions.

- organisation d'évènements.

- planification, priorisation, gestion de budget, respect des délais, suivi des ressources, monitoring, reporting, orientée client et résultat.

- trilingue (français, espagnol, anglais)





Mes compétences :

Marketing

Organisation

International

Management

Tourisme

Développement

Chef de produit

Loisirs

Communication