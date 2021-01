- Développement commercial et des partenariats, bon relationnel clients,

- Capacité d'analyse et reporting,

- Rigueur et pugnacité commerciale,

- Bonne écoute et organisation,

- Management des équipes.



Mes compétences :

Adaptabilité

bilingue italien

Commercial

Développement

Développement commercial

Grands comptes

Italien

Négociation

Réactivité

Responsable grands comptes

Service clients

Vente