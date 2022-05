Isosell Groupe est implantés à Rabat depuis 2005, nous concevons et mettons en œuvre des opérations B2B et B2C Premium pour conquérir et fidéliser vos clients et activer vos ventes.

Isosell offre à ses clients des solutions mixtes, multicanales et optimisées.

Team One est un service premium d'Isosell Groupe, dédié aux entreprises qui souhaitent traiter leurs opérations commerciales en France mais dont le modèle économique s’avère onéreux et la rentabilité insuffisante.

Team One se positionne en équipe business de haut niveau, inscrite au service de vos objectifs commerciaux, intégrant le multicanal et l’intelligence émotionnelle pour transformer et concrétiser ses performances.

Team One est exclusivement composée de commerciaux sédentaires expérimentés justifiant d’une expérience professionnelle de 5 ans et plus en France, et basés au Maroc pour vous offrir un service premium à des tarifs maîtrisés.

Une équation économique de premier ordre qui vous offre les avantages d’une organisation commerciale unique et un mode de rémunération lié aux performances accomplies.









Mes compétences :

Gestion de la relation client à distance

Téléprospection

Télérecouvrement

Télémarketing B2B

BPO, VPC

Outsourcing, Offshoring

Télémarketing B2C

Télévente B to C

Télévente B to B

Centre d'appels

Gestion de la relation client