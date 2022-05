Pauline CARON

Actuellement en licence chargée d'affaires en vente de solutions durable en alternance, j'occupe le poste d'attachée commerciale chez Véolia recyclage et valorisation de Nogent-sur-Oise (60). Mes missions sont diverses puisque je dois gerer un portefeuille d'environ 400 clients industriels, et propose des solutions pour l'évacuation de déchets amiantés.



Puis, dans le cadre de mes études, j'ai pu mettre mes compétences à profit d'une création d'entreprise dans le domaine du service et fût la responsable de cette entreprise.



Mes compétences :

Organisee

Polyvalente

Polie

Ponctuelle

Énergique et souriante

Aimable

Aime le travail bien fait