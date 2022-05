Pauline CARPENTIER

Décathlon au service des professionnels !



Parce qu’en tant que professionnels, vos besoins sont différents du grand public, nous avons crée la filiale Décathlon Pro pour répondre à vos attentes particulières. Depuis plus de 10 ans, Décathlon Pro distribue à distance aux collectivités, clubs, associations et entreprises du matériel et équipement de sport.

Filiale à part entière, Décathlon Pro vous offre la flexibilité de la PME grâce à son équipe dédiée et le savoir-faire du n°1 du sport.





Notre site internet : http://www.decathlonpro.fr/





Développer un portefeuille clients

Élaborer un business plan

Faire passer un entretien de recrutement

Négocier un contrat de vente

Élaborer un budget annuel

Analyser une concurrence