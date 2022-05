Pauline CASIER

- Très bon sens du relationnel

- Dynamique et créative

- Respectueuse de l'environnement

- Soucieuse de la santé et du bien-être de la société

- Facilité d'adaptation



J’ai eu l’opportunité de dynamiser la communication de la Direction de la Sûreté Ferroviaire de Paris Est, au sein de SNCF pendant deux ans, ce qui m’a permis de développer de sérieuses qualités de communication à l’écrit et à l’oral, ainsi qu’un excellent relationnel.

Aujourd’hui, j’ai évolué en tant qu’Alternante Sûreté Produit au saint de l’Établissement Service Voyageurs. Les actions que j’ai menées étant absolument transversales, j’ai pu acquérir des compétences en veille technique, en conseil, en formation, et bien entendu en management.

Ma formation, ainsi que diverses expériences menées en parallèle, m’ont aussi permis de développer de solides compétences commerciales, par l’apprentissage des méthodes de prospection, de vente de solutions de communication, ou encore de l’achat de prestations.



À la rentrée de septembre 2018, j’intègrerai le Master Manager Business Developer à l'Institut de Commerce de Lyon (l'ICL). Désireuse de pouvoir assurer un lien entre les connaissances et leur application, je suis donc à la recherche d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, pour une durée d’un ou deux an(s) à partir de la rentrée 2018.



Je souhaite à présent développer mes connaissances relatives au Marketing/Commercial, pour pouvoir les mettre en œuvre au sein de votre service et communiquer dans ce sens.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Gestion de projet

Veille

Adobe InDesign

Microsoft Office

Achats

Service client

Réseaux sociaux

Communication événementielle

Stratégie de communication

Prospection

Marketing

Adobe Illustrator

Vente

Communication