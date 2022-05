Pauline CASIER

Titulaire d'un master Surveillance et Gestion de l'Environnement et d'une licence Terre et Environnement, je suis prédisposée à l'analyse des enjeux et l'étude des problématiques environnementales actuelles.



Ma formation pluridisciplinaire me permet d'être opérationnelle dans de nombreux domaines d'étude (études environnementales, traitement de l'eau ou de l'air, étude de pollution dans les sols, etc.) mais aussi dans divers environnements de travail (BE, laboratoires, collectivités, etc.).



J'ai pu mettre à profit mes compétences au cours d'une première expérience professionnelle : j'ai notamment participer à des évaluations environnementales sur différentes thématiques (milieu physique, naturel, humain et patrimoine/paysage) par l'analyse des enjeux environnementaux et la définition de solutions adaptées aux spécificités du site et/ou du projet.



Je suis actuellement en poste au sein du pôle environnement à l'agence de Ingérop à Toulouse et souhaite développer mon réseau professionnel.



Mes compétences :

Évaluation environnementale

QGIS

Cartographie SIG

Microsoft

Étude d'impact

Etude de pollution atmosphérique

Traitement des eaux

Réglementation environnementale

Normes ISO

Environnement

Hydrogéologie

Pédologie

Géologie

S.I.G

MapInfo