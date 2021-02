Pauline DE BENOIST

Mon profil "couteau suisse" ma amené à accompagner depuis maintenant 3 ans, de nombreuses PME et TPE dans la création de leurs supports de communication, de l'élaboration du message "juste" et impactant au design graphique.



Profitez de mon expertise en communication et en graphisme et...

> Attirez de nouveaux clients grâce à des supports professionnels et percutant

> Valorisez l'image de votre entreprise grâce à des outils bien construits, valorisant et à votre image graphiquement,

> Gagnez en crédibilité et en assurance grâce à une présentation soignée de vos produits, vos projets, votre entreprise.



N'hésitez pas à me contacter afin de me présenter vos projets, je serai ravie de vous aider à les mettre en forme !



A bientôt,

Pauline.

www.studio-pdb.com



PS. Dans mes moments libres, je m'échappe sur mon projet d'illustrations : LE LION ET LA PLUME.

Vous pouvez découvrir mon travail ici



Mes compétences :

Attachée de presse

Communication

Communication externe

Communication interne

Evénementiel

Marketing

Média

Presse

Production

Relations Presse

Tourisme