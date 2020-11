Pauline FABRE

Mes études supérieures, orientées commerce, marketing et communication, m'ont permis d'effectuer des missions dans ces domaines et dans divers secteurs. J'ai également acquis 5 ans d'expériences back office (monétique, conformité, gestion bdd) en banque, assurance et mutuelle. de plus j'ai élargi mes compétences par l'obtention d'un concours administratif.



Je désire vivement intégrer une société ou une collectivité territoriale, quelque soit sa taille et son secteur, en marketing, communication ou back office.

Mes compétences nous permettront d'élaborer les futurs produits, de réaliser des études marketing, de mettre en place des actions de promotions. Mais aussi de traiter les dossiers et mettre à jour leur conformité.

Mon souhait est de réussir mon insertion professionnelle et mes capacités relationnelles me permettront de m'épanouir au sein d'un environnement dynamique.



Spécialités :

Gestion de la Relation Client -CRM

Mix Marketing

Marketing Opérationnel

Études marketing

Communication – Promotion- Évènementiel

Outils statistiques & informatiques



Banque Assurances & Mutuelle

Contrôle Conformité dossiers clients

Monétique Back Office

Prestations & Services

BDD



Concours Adjoint Administratif territorial de 1ère classe



Mes compétences :

Études marketing

Aisance relationnelle et adaptation

Outils d'aide à la vente

Rigueur dans le travail

Customer Relationship Management/BDD, études marke

Monétique Conformité Prestations Services