Pauline FARINE

Titulaire d’une maitrise en Affaires Internationales et d’un titre professionnel d’assistante commerciale de niveau III (Bac + 2), je suis dès à présent à la recherche de mon futur emploi.

Je suis tout à fait apte à remplir les missions qui me seront attribuées, qu’elles soient commerciales, administratives, marketing et de communication événementielle. Je suis capable de faire de la prospection, renseigner la clientèle sur les produits, les prix, participer à la promotion des produits, assister l’équipe commerciale, traiter les négociations. Je maitrise également très bien les outils informatiques et de communication, je peux ainsi assurer l’administration des ventes, organiser des actions et manifestations commerciales. Parlant bien l’anglais, je suis en mesure de correspondre avec la clientèle étrangère.

Ainsi, rejoindre votre équipe me permettrait de mettre à profit mes compétences professionnelles et d’évoluer dans ma carrière.

Dotée d’un bon sens du relationnel et d’écoute, autonome, polyvalente et rigoureuse, j’ai pu dans le passé mettre à profit ces qualités dans diverses entreprises, en travail d’équipe et au contact de la clientèle. Ayant une soif d’apprendre et de monter en compétences, je sais m’adapter très rapidement. Intégrer votre société, serait pour moi une opportunité d’apprendre le travail sur le terrain et d’acquérir un certain savoir-faire.



Mes compétences :

Conception

Dynamisme

Flexible

Marketing

ouverture d'esprit

Polyvalence

Relationnel

Tourisme

Voyages

PACK OFFICE

Internet

CIEL, SELLSY