Pauline HARREAU

Diplômée du master "Qualité et Gestion des Risques en Santé" de la faculté de médecine de Marseille, j'ai intégré le Groupe Almaviva Santé en tant que responsable qualité de la Clinique Chantecler. J'y ai obtenu la certification V2010 avec une seule recommandation 4 mois plus tard. Par la suite j'ai pu développer et pérenniser la démarche qualité et aussi participer à des projets dépassant le cadre du service qualité.

3 ans plus tard, j'ai rejoint une autre clinique nouvellement acquise par le groupe en tant que directrice adjointe.

Cette expérience extrêmement enrichissante m'a permis de découvrir un aspect très complet de l'entreprise et de sa gestion.

En parallèle, j'ai intégré le centre des jeunes dirigeants (CJD) pour poursuivre ma formation.



Depuis le mois d'avril 2016, une nouvelle mutation interne m'a permis de devenir chef de projet pour déployer le nouveau logiciel de gestion dans toutes les cliniques du groupe. Mes expériences passées me permettent d'avoir une connaissance fine des besoins et exigences du terrain. Chacune des actions de mon équipe s'inscrit dans une recherche de qualité et d'efficacité que cela soit dans l'analyse des besoins, le paramétrage ou l'accompagnement des professionnels sur site.



Mes compétences :

Qualité

Santé

Gestion du risque

Direction générale

Gestion de projet

Management