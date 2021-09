Brigitte BOURGEOIS

J'offre des prestations de services hôteliers aux établissements sanitaires et médico-sociaux de ma région:

> Définition d'organisation rationnelle selon patientèle,

> Développement des compétences des agents,

> Pilotage dédié,

> Amélioration des performances, diffusion des informations,

> Flexibilité et identification directe des coûts.



Elior services santé dispose d'une expertise éprouvée en transfert de personnel et plus particulièrement lors de primo-externalisation.





Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Management

Gestion de projet