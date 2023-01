Pauline HUBERT

A la fois marketeuse et acheteuse je suis ce que l'on appelle "multitâches" !



Tout ce qui touche au digital de près ou de loin me passionne... Curieuse et obstinée, je maîtrise à côté plusieurs sujets : graphisme, communication interne... J'ai également découvert les achats lors de mon apprentissage, où j'en suis sortie plus aguerrie que jamais sur les techniques de négociations et les relations commerciales.



Je cherche une entreprise avec une vision à long terme pour ses collaborateurs, afin de créer ensemble la plus belle des aventures !



Mes compétences :

Photoshop

Illustrator

Word

Indesing

Première pro

Wordpress

Powerpoint

Marketing

Communication

PAO