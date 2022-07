Pauline LE BILLER

Ingénieure diplômée de Polytech Orléans dans le domaine du Génie Civil, option construction durable.



Responsable projet construction chez NG Concept

NG Concept est un bureau de Maîtrise d'Oeuvre spécialisé dans la conception et construction de bâtiments. Filiale de FM Logistic, elle accompagne l'entreprise dans son projet de développement et intervient en France et à l'étranger (Russie, Ukraine, Italie, Espagne, Chine, Brésil...). Elle s'inscrit aujourd'hui dans une démarche de développement durable en certifiant toutes ses nouvelles plateformes HQE ou LEED.





Ce qui me plait dans mon métier d'ingénieur travaux en maitrise d'oeuvre est de pouvoir participer à la conception des bâtiments (Avis sur les plans DCE, validations techniques avant exécution avec les entreprises retenues pour les travaux, ...)

Je m'intéresse de plus en plus à l'aménagement et l'optimisation intérieur. Je rénove actuellement une maison, ce qui me permet d'en apprendre d'avantage dans ce domaine : Plan 3D, réaménagement des espaces pour gagner en fonctionnalité, malgré les contraintes techniques, etc.



Mes compétences :

Suivi de chantiers

Etude technique

Appels d'offres

CCTP