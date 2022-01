Inscrite en Licence Professionnelle E-commerce et Marketing Numérique au Lycée Saint Jude, je suis à la recherche d'un contrat de professionnalisation dans le Webmarketing et du E-Commerce pour l'année 2018-2019.



Je suis motivée, volontaire, créative, rigoureuse et j'apprécie le travail en équipe.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet