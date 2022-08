Pauline MARÉCHAL

Issue d'une formation touristique, notamment liée au tourisme d'affaires, (organisation d'incentives, séminaires, congrès, opérations teambuilding), j'ai par la suite souhaité m'orienter vers l'organisation d'événements sportifs.

Récemment diplômée en Master Sport Management Ingénierie, Logistique Événementielle et Sécurité, je suis à la recherche d'opportunités me permettant de m'épanouir professionnellement et mettre mes compétences au profit d'un projet et d'un collectif.



Passionnée par le sport depuis de nombreuses années, dynamique et ayant un bon sens du relationnel, je suis particulièrement avertie dans les domaines de la communication, du marketing et de l’événementiel.



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.



Mes compétences :

Amadeus et Galliléo

Tourisme d'affaires

Sport

Logistique

Marketing

Animation Sportive

Evènementiel et Partenariats

Gestion de projet évémentiel

Événementiel sportif

Communication événementielle

Microsoft Office

Gestion événementielle