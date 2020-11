Pauline RIBES

Je suis actuellement étudiante en Master 2 de Psychologie du Travail et Ergonomie, option Intervention et Conduite de projets en Ergonomie (M2 PTE - ICE) à l'Université de Lille SHS.



Au travers de mes études et de mes expériences professionnelles, je me suis découvert un grand intérêt pour le bien-être des opérateurs, en lien avec leurs conditions et espaces de travail.



Je porte, aujourd'hui, une attention certaine à l'aménagement des postes de travail et à l'aménagement des espaces, en milieu universitaire et/ou scolaire, en lien avec la réussite universitaire/scolaire et le bien-être des étudiants.