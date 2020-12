Pauline THEISSOT-PEYRIOT

Diplômée de la formation « Scripte » au CLCF en 2016, j'ai commencé par travailler sur 20 court-métrages. En mai 2020 je publie mon premier roman dans une maison d'édition canadienne et en décembre 2020 je commence une formation diplômante équivalent Master 1 de Community Manager au sein de l'IFOCOP.



Mes compétences :

Analyser le marché et ses opportunités

Identifier sa(ses) cible(s)

Établir un plan de communication

Réaliser et présenter un cahier des charges opérationnel dans une approche client ou prestataire

Installer le Content Management System (CMS) ou Système de Gestion de Contenu (SGC), ladministrer et modifier sa présentation

Configurer chaque réseau social pour un usage professionnel

Concevoir et rédiger les contenus en optimisant le référencement (SEO/SEA/SMO)

Gérer des campagnes publicitaires et de webmarketing

Assurer au quotidien la relation avec les clients, prospects, influenceurs

Préparer, mener et optimiser une campagne publicitaire social Ads