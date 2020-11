Pauline TURLIER

Diplômée du Master 1 "Concepteur designer" de Kedge Design School puis du Master 2 "Designer Industriel - Spécialité Retail & Branding" de STRATE - Ecole de Design, j'ai ainsi une formation globale me permettant d'agir aussi bien dans le domaine du retail que dans celui de l'image de marque.



Depuis Octobre 2016, j'ai intégré la société Cheil France, agence de communication intégrée à Samsung, au sein du pôle Retail. Via ce poste, j'ai à charge le développement des concepts d'architecture commerciale (Concept Store, POP UP Stores, SIS, podiums, display...) pour les clients et prospects de l'agence, dont Samsung.