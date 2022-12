Payen HERVÉ

De double culture professionnelle (Etat et Collectivité Territoriale), je développe mes compétences dans le domaine de la gestion de projet. Elles se déclinent sur les thématiques suivantes :

► conduite de projet (accompagnement et conseils juridiques)

► production et maîtrise de connaissances (marchés publics, veille, aide à la décision)

► montage de dossiers de subvention.



Principales qualités :

► Rigoureux et organisé

► Esprit de synthèse

► Aisance d’expression

► Maîtrise des technologies de l’information



Mes compétences :

Urbanisme

Gestion de projet

Aménagement du territoire

Management

AMO

Informatique

Marchés publics

Gestion de crédits

Collectivites territoriales

Mind Mapping

Mind mapping (cartes heuristiques)

Accessibilité pour tous

Service public